Кириос о мнении, что Берреттини больше сконцентрирован на рекламе, чем на теннисе: «Но разве это не его выбор – расставлять приоритеты?»

Ник Кириос прокомментировал критику Маттео Берреттини со стороны Николы Пиетранжели. Двукратный чемпион «Ролан Гаррос» заявил, что Берреттини «больше сосредоточен на рекламе, чем на теннисе», а лучшим игроком Италии назвал Янника Синнера.

«Но разве это не его выбор – расставлять приоритеты? Я могу вас заверить в том, что вне корта он зарабатывает больше, чем Синнер🤦🏽‍♂️, и для некоторых из нас деньги важны», – написал Кириос.

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