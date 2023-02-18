Кириос о мнении, что Берреттини больше сконцентрирован на рекламе, чем на теннисе: «Но разве это не его выбор – расставлять приоритеты?»
Ник Кириос прокомментировал критику Маттео Берреттини со стороны Николы Пиетранжели. Двукратный чемпион «Ролан Гаррос» заявил, что Берреттини «больше сосредоточен на рекламе, чем на теннисе», а лучшим игроком Италии назвал Янника Синнера.
«Но разве это не его выбор – расставлять приоритеты? Я могу вас заверить в том, что вне корта он зарабатывает больше, чем Синнер🤦🏽♂️, и для некоторых из нас деньги важны», – написал Кириос.
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Синнер подписал с Nike 10-летний контракт на 150 млн евро.
))
И при чём тут, блин, Синнер вообще? Что, без приплетения третьего лица никак своё несогласие не выразить? Я и к Синнеру, и к Нику (не смотря на то, что он самолюбующийся позер, есть пороки и пострашнее), и к Матео дышу ровно. Нормальные ребята, хорошие игроки. Но вот эти подростковые манеры Ника мне как-то непонятны. Можно быть темпераментным, но когда ты уже взрослый дядя, то и будучи темпераментным можно научиться не бросаться в крайности и необязательный эпатаж.
🤦♂️ - это посты Кириоса. Большинство.
Ник мнит себя правдорубом и борцом за справедливость, но чаще его комментарии выглядят просто надуманными выступлениями самолюбующегося позера, коим, кстати, Ник всегда и был.