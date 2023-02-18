Кириос о мнении, что Берреттини больше сконцентрирован на рекламе, чем на теннисе: «Но разве это не его выбор – расставлять приоритеты?»

Теги ATP Никола Пиетранжели Ник Кириос соцсети Маттео Берреттини Янник Синнер Теннис

Ник Кириос прокомментировал критику Маттео Берреттини со стороны Николы Пиетранжели. Двукратный чемпион «Ролан Гаррос» заявил, что Берреттини «больше сосредоточен на рекламе, чем на теннисе», а лучшим игроком Италии назвал Янника Синнера.

«Но разве это не его выбор – расставлять приоритеты? Я могу вас заверить в том, что вне корта он зарабатывает больше, чем Синнер🤦🏽‍♂️, и для некоторых из нас деньги важны», – написал Кириос.

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7 комментариев

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Nikolay Stavrogin
"Я могу вас заверить в том, что вне корта он зарабатывает больше, чем Синнер"
Синнер подписал с Nike 10-летний контракт на 150 млн евро.
))
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ɔculpa
Ответ Mihail VSCHK
А что он такого сказал? Просто высказал мнение, как и вы своё) посчитал это достаточно важным чтобы озвучить и вступился за коллегу, что, по-моему весьма правильно.
Ну в определённой форме это было бы нормально. Только форму своему вступлению Кириос придал какую-то странную. К чему этот фэйспалм? Как будто Пьетранджели сказал прям уж такую глупость, что остаётся только прикрыть лицо от неловкости. Нормальное предположение, каких-то нападок от ветерана я не увидел. Но если Ник не согласен, так это ж сразу фэйспалм, куда деваться.
И при чём тут, блин, Синнер вообще? Что, без приплетения третьего лица никак своё несогласие не выразить? Я и к Синнеру, и к Нику (не смотря на то, что он самолюбующийся позер, есть пороки и пострашнее), и к Матео дышу ровно. Нормальные ребята, хорошие игроки. Но вот эти подростковые манеры Ника мне как-то непонятны. Можно быть темпераментным, но когда ты уже взрослый дядя, то и будучи темпераментным можно научиться не бросаться в крайности и необязательный эпатаж.
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Sander Westerveld
Нет, наш, , мы будем просто таки бесщадно бороться с личностями, живущими, допустим, на не трудовые доходы.
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Mihail VSCHK
Ответ ɔculpa
Господи, да а где и кто говорил, что Беррет не вправе расставлять приоретиты? Пьетранджели озвучил наблюдение, ну или предположение, ничего не сказал о том, что кто-то чего-то не вправе, но вылез Ник, решил возмутиться на ровном месте, да ещё и приплёл Синнера какого-то хрена. 🤦‍♂️ - это посты Кириоса. Большинство. Ник мнит себя правдорубом и борцом за справедливость, но чаще его комментарии выглядят просто надуманными выступлениями самолюбующегося позера, коим, кстати, Ник всегда и был.
А что он такого сказал? Просто высказал мнение, как и вы своё) посчитал это достаточно важным чтобы озвучить и вступился за коллегу, что, по-моему весьма правильно.
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+2
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sashati
Нет, не его, а наше.
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-1
-1
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Verdo
курников
+1
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ɔculpa
Господи, да а где и кто говорил, что Беррет не вправе расставлять приоретиты? Пьетранджели озвучил наблюдение, ну или предположение, ничего не сказал о том, что кто-то чего-то не вправе, но вылез Ник, решил возмутиться на ровном месте, да ещё и приплёл Синнера какого-то хрена.
🤦‍♂️ - это посты Кириоса. Большинство.
Ник мнит себя правдорубом и борцом за справедливость, но чаще его комментарии выглядят просто надуманными выступлениями самолюбующегося позера, коим, кстати, Ник всегда и был.
+3
-2
+1
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