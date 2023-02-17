Рублев о том, что у него нет титула на «Мастерсах»: «Надеюсь, выиграю хотя бы один в какой-то день, в какой-то год, в какую-то жизнь»

Теги ATP Диего Шварцман Александр Зверев Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Феликс Оже-Альяссим Каспер Рууд Маттео Берреттини Кэмерон Норри Бен Шелтон Теннис

Игроков ATP попросили спрогнозировать, кто в этом сезон впервые выиграет «Мастерс».

Кэмерон Норри и Диего Шварцман назвали Андрея Рублева.

Сам Рублев сказал: «Я пока ни разу не выигрывал «Мастерсы», но надеюсь, что выиграю хотя бы один в какой-то день, в какой-то год, в какую-то жизнь».

Каспер Рууд и Бен Шелтон ответили, что это будет Феликс Оже-Альяссим. Шелтон прокомментировал: «Он отлично справляется с давлением».

Александр Зверев предположил, что это будет Маттео Берреттини.

Фрэнсис Тиафу назвал себя.

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
raph
Жаль слышать такие слова от Андрея. Нужно лучше к себе относиться.
+4
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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