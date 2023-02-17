Рублев о том, что у него нет титула на «Мастерсах»: «Надеюсь, выиграю хотя бы один в какой-то день, в какой-то год, в какую-то жизнь»

Игроков ATP попросили спрогнозировать, кто в этом сезон впервые выиграет «Мастерс».

и назвали .

Сам Рублев сказал: «Я пока ни разу не выигрывал «Мастерсы», но надеюсь, что выиграю хотя бы один в какой-то день, в какой-то год, в какую-то жизнь».

и Бен Шелтон ответили, что это будет . Шелтон прокомментировал: «Он отлично справляется с давлением».

предположил, что это будет .

назвал себя.

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