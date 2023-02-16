Фиссетт стал капитаном Бельгии в Кубке Билли Джин Кинг

Бельгиец Вим Фиссетт – бывший тренер Ким Клейстерс, Симоны Халеп, Анжелик Кербер, Виктории Азаренко и Наоми Осаки – стал новым капитаном сборной в Кубке Билли Джин Кинг.

В этом качестве 42-летний Фиссетт сменил Йохана ван Херка, возглавлявшего команду с 2019-го. Ему будет ассистировать экс-13-я ракетка мира Кирстен Флипкенс.

Мужскую сборную возглавил Стив Дарси (ассистент – Рубен Бемельманс).

У (бывшего) тренера Осаки больше «Шлемов», чем у нее: с ним Клейстерс побеждала после декрета, а Халеп чуть не вырвала «Ролан Гаррос» у Шараповой

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе