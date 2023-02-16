Фиссетт стал капитаном Бельгии в Кубке Билли Джин Кинг

Теги Кубок Дэвиса Кубок Билли Джин Кинг сборная Бельгии жен сборная Бельгии Стив Дарси Кирстен Флипкенс Рубен Бемельманс Вим Фиссетт Теннис

Бельгиец Вим Фиссетт – бывший тренер Ким Клейстерс, Симоны Халеп, Анжелик Кербер, Виктории Азаренко и Наоми Осаки – стал новым капитаном сборной в Кубке Билли Джин Кинг.

В этом качестве 42-летний Фиссетт сменил Йохана ван Херка, возглавлявшего команду с 2019-го. Ему будет ассистировать экс-13-я ракетка мира Кирстен Флипкенс.

Мужскую сборную возглавил Стив Дарси (ассистент – Рубен Бемельманс).

У (бывшего) тренера Осаки больше «Шлемов», чем у нее: с ним Клейстерс побеждала после декрета, а Халеп чуть не вырвала «Ролан Гаррос» у Шараповой 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий