Синякова аккредитовала собаку на турнир в Линце

Теги WTA Upper Austria Ladies Linz Катерина Синякова Теннис

Первая ракетка мира в паре Катерина Синякова аккредитовала свою собаку Пушистика на турнир в Линце. Она выложила фото аккредитации, на которой Пушистик Синякова значится как почетный гость.

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2 комментария

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dr. cage
Иногда мне кажется, что маленькие собачки имеют скилл забирать у своих хозяев волю..

Много раз видел подобные закидоны.
Например у моего тестя минитакса, он её таскает с собой по всей стране.. Все у неё отдельное.. Называет ее своим 5-м ребёнком. В машине у неё свое место, на котором кроме неё никто не садится.. В кровати аналогично.. Кормят её лучше чем себя.. Дома на стенах её фотки. И так далее.. И так далее.. При этом у него помимо минитакса ещё три собаки.. Два кавказца и мастиф. Но в фаворе только минитакса..

Я сам собачник, у меня был лабрадор, стаффорд, сейчас кане-корсо.. Но и близко за собой такого не замечал. Да и других знакомых, у кого полноразмерные собаки..
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qdr1k
Спасибо 👍
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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