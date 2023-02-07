Синякова аккредитовала собаку на турнир в Линце
Первая ракетка мира в паре Катерина Синякова аккредитовала свою собаку Пушистика на турнир в Линце. Она выложила фото аккредитации, на которой Пушистик Синякова значится как почетный гость.
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Много раз видел подобные закидоны.
Например у моего тестя минитакса, он её таскает с собой по всей стране.. Все у неё отдельное.. Называет ее своим 5-м ребёнком. В машине у неё свое место, на котором кроме неё никто не садится.. В кровати аналогично.. Кормят её лучше чем себя.. Дома на стенах её фотки. И так далее.. И так далее.. При этом у него помимо минитакса ещё три собаки.. Два кавказца и мастиф. Но в фаворе только минитакса..
Я сам собачник, у меня был лабрадор, стаффорд, сейчас кане-корсо.. Но и близко за собой такого не замечал. Да и других знакомых, у кого полноразмерные собаки..