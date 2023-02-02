Кресси о своей агрессивной игре: «Это больше всего пугает моих соперников»

рассказал, что может сделать его топ-игроков. Он – единственный представитель серв-энд-воллей в топ-50.

«У меня уникальный настрой. Я делаю упор на том, что я могу контролировать, на подаче, на том, чтобы быть самым эффективным в серв-энд-воллей. Это больше всего пугает моих соперников – то, что я сосредоточен на себе, а не на них.

Важно привыкнуть к агрессивной игре, чтобы она не казалась мне рискованной. Важно выйти на новый уровень в умении держаться своей игры серв-энд-воллей, в том, что работает. Я уже так много играл серв-энд-воллей, что для меня это естественно. Я не считаю свою игру рискованной».

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