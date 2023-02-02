Истомин о доминировании Джоковича: «Некоторые молодые могут его обыграть, но немножко побаиваются»

Денис Истомин прокомментировал победу Новака Джоковича на Australian Open. Бывший №33 рейтинга обыграл его в Мельбурне в 2017-м.

Истомин – играющий капитан сборной Узбекистана в Кубке Дэвиса. 3-4 февраля его команда в Ташкенте сыграет со сборной США. Перед матчем он поговорил с корреспондентом Sports.ru.

– В чем феномен Джоковича, который в 35 лет без шансов закрывает более молодых соперников?

– Во-первых, он очень мотивирован. «Большие шлемы» – это его стимул. Он хочет стать величайшим в истории. В последние несколько лет это прямо заметно, потому что он старается играть все подряд, чтобы не потерять форму. Возраст сказывается – заметно, что ему не так легко. Несмотря на то, что на Australian Open он обыграл всех в трех сетах, поверьте, ему непросто. Этот корт для него особенный, потому что он уже в десятый раз выиграл этот турнир. На нем он всегда очень комфортно себя чувствует.

Думаю, молодому поколению просто не хватает уверенности. Они понимают, что он все еще один из лучших. Уверен, некоторые могут его обыграть, но немножко побаиваются и в решающие моменты не могут додавить. Нужно отдать ему должное, что в важных моментах он играет как робот, просто так не отдает ни одного мяча. Это его большой плюс, за счет этого он выигрывает много матчей.

– Два последних Australian Open Джокович выиграл с травмой. Как он выигрывает «Большие шлемы», справляясь не только с соперниками, но и с физическими проблемами?

– У него очень большая команда, которая работает над его состоянием. Рядом много физиотерапевтов, докторов – все на высшем уровне. Я скажу, что на топ-уровне микротравмы в порядке вещей. Если за ней следить и не усугублять, то, в принципе, играть можно. В пятисетовом матче всегда можно ожидать хоть минимальную, но травму. Ты все равно больше трех часов на корте, постоянные передвижения, и все это просто так не проходит.

Так что у него просто хорошая команда, которая держит его в форме. И он даже с мелкими травмами может играть и выигрывать.

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