Беккер о Федерере: «В нем все настолько идеально, что иногда даже с трудом верится»

Теги Роджер Федерер Борис Беккер Теннис

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер оценил наследие Роджера Федерера.

«Возможно, он лицо всего спорта, а не только тенниса. Мир ничего подобного не видел – можно взять и футболистов, и баскетболистов, и легкоатлетов.

Роджер Федерер – полный набор, который к тому же вырос в нейтральной Швейцарии. В нем все настолько идеально, что иногда даже с трудом верится. В теннисе ничего подобного не повторится. Во многом благодаря ему теннис стал таким глобальным видом спорта».

Федерер – икона не только в спорте, а вообще культурный феномен. Воплощением класса его сделала человечность

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7 комментариев

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Tarkovski
Это безусловно так - такое сочетание игровых и человеческих качеств кажется уникальным. Роджер форевер )
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sashati
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С Беккером трудно не согласиться
Скорее трудно согласиться - потому что за успехом мужика стоит женщина, и мы знает какая она Мирка у Федерера, сопли утирала, а пустила детей мыть - и все, нет колена..
То есть, женился бы на немке, а не на экзотах - был бы как Тигр, а не ощипанный кур)
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TennisForever
Лучше и не сказать,Борис 👏
Маэстро ♥️
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akrets
Ответ romancureman
а вамосы не котируются?
В сравнении со свитой «императора», вамосы- как выпускницы Смольного
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romancureman
Ответ akrets
Борис, беги. Сейчас прибегут самопровозглашатели «императорства» и «величайшества»
а вамосы не котируются?
0
-1
-1
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akrets
Борис, беги. Сейчас прибегут самопровозглашатели «императорства» и «величайшества»
+3
0
+3
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Skip
С Беккером трудно не согласиться
+2
0
+2
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