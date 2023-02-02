Беккер о Федерере: «В нем все настолько идеально, что иногда даже с трудом верится»
Экс-первая ракетка мира Борис Беккер оценил наследие Роджера Федерера.
«Возможно, он лицо всего спорта, а не только тенниса. Мир ничего подобного не видел – можно взять и футболистов, и баскетболистов, и легкоатлетов.
Роджер Федерер – полный набор, который к тому же вырос в нейтральной Швейцарии. В нем все настолько идеально, что иногда даже с трудом верится. В теннисе ничего подобного не повторится. Во многом благодаря ему теннис стал таким глобальным видом спорта».
Федерер – икона не только в спорте, а вообще культурный феномен. Воплощением класса его сделала человечность
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То есть, женился бы на немке, а не на экзотах - был бы как Тигр, а не ощипанный кур)
Маэстро ♥️