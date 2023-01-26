Тренер Рыбакиной: «Елена понимает, что нужно для победы на «Большом шлеме», и мы все в команде это понимаем»

Тренер Елены Рыбакиной Стефано Вуков рассказал, как чемпионка «Уимблдона» психологически перенесла ранний вылет с US Open. Представительница Казахстана в первом круге уступила Кларе Бюрель.

«Думаю, это получилось благодаря опыту. Иногда приходится просто прожить какие-то моменты и смириться с тем, что в жизни всегда будут взлеты и падения. Когда ты это понимаешь, можно сконцентрироваться на работе, которую необходимо проделать. Многие скажут, что тренировки помогают добиться совершенства, но мне кажется, это неправильный подход. Благодаря тренировкам ты прогрессируешь, я бы сказал так.

Эмоциональные американские горки на «Уимблдоне» тоже ее многому научили. Она смогла лучше контролировать свои эмоции в очень важные моменты, потому что для нее это больше не в новинку. Она понимает, что нужно для победы на «Большом шлеме», и мы все в команде это понимаем, поэтому ведем себя спокойнее.

Я всегда советую ей не переживать и – возможно, это прозвучит странно – еще говорю: «Всем все равно, победишь ты или проиграешь!» Она выходит на корт с таким настроем, и это работает».

Также он рассказал, что они планируют улучшить в ее игре.

«Думаю, всегда есть что улучшить. Она может двигаться еще лучше, может стать сильнее, может стать более взрывной… Хотелось бы чаще видеть ее у сетки, но прогресс уже есть, чему я очень рад. В целом у нее потрясающий бэкхенд – как кроссом, так и по линии, форхенд тоже становится лучше.

Но работа над собой также зависит от других игроков. Чтобы обыграть кого-то сильного, нужно меняться и приспосабливаться. Посмотрите на топов у мужчин: Роджер поменял форхенд, став №1, перешел на большую головку ракетки, чтобы соперничать с Надалем. А потом появился Новак, и ему снова пришлось адаптироваться.

Сейчас тур немного изменился. Раньше доминировала Серена. У нас были Энен, Клейстерс и много других игроков. Когда есть такой лидер, как Серена, все начинают развиваться, чтобы выйти на тот же уровень. Сейчас в топ-10 все могут друг друга обыграть, но с еще большей вероятностью кто-то из топ-50 победит кого-то из десятки. Так что тур немного выровнялся».

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