Australian Open. Расписание 7-го дня. Хачанов сыграет не раньше 06:30 мск, Рыбакина и Швентек – не раньше 04:30
Стало известно расписание Australian Open на 22 января. Восемь одиночных матчей разместили на трех главных кортах.
Карен Хачанов проведет четвертый круг против Йошихито Нишиоки не раньше 06:30 по московскому времени на John Cain Arena. Перед этим там пройдут два пока не названных матча, а после – Джессика Пегула встретится с Барборой Крейчиковой.
На Арене Рода Лэйвера не раньше 04:30 мск сыграют Ига Швентек и Елена Рыбакина, а потом встретятся Хуберт Хуркач и Себастьян Корда.
В вечернюю сессию (начнется не раньше 11:00 мск) пройдут два матча:
- Стефанос Циципас – Янник Синнер;
- Виктория Азаренко – Чжу Линь.
На Арене Маргарет Корт не раньше 05:00 мск сыграют Алена Остапенко и Кори Гауфф, а не раньше 07:30 мск – Феликс Оже-Альяссим и Иржи Лехечка.
Полностью расписание появится здесь.
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