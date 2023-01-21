Australian Open. Расписание 7-го дня. Хачанов сыграет не раньше 06:30 мск, Рыбакина и Швентек – не раньше 04:30

Стало известно расписание Australian Open на 22 января. Восемь одиночных матчей разместили на трех главных кортах.

проведет четвертый круг против не раньше 06:30 по московскому времени на John Cain Arena. Перед этим там пройдут два пока не названных матча, а после – встретится с .

На Арене Рода Лэйвера не раньше 04:30 мск сыграют и , а потом встретятся и .

В вечернюю сессию (начнется не раньше 11:00 мск) пройдут два матча:

– ;

– Чжу Линь.

На Арене Маргарет Корт не раньше 05:00 мск сыграют и , а не раньше 07:30 мск – и Иржи Лехечка.

Полностью расписание появится здесь.

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