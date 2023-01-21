Australian Open. Расписание 7-го дня. Хачанов сыграет не раньше 06:30 мск, Рыбакина и Швентек – не раньше 04:30

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Стало известно расписание Australian Open на 22 января. Восемь одиночных матчей разместили на трех главных кортах.

Карен Хачанов проведет четвертый круг против Йошихито Нишиоки не раньше 06:30 по московскому времени на John Cain Arena. Перед этим там пройдут два пока не названных матча, а после – Джессика Пегула встретится с Барборой Крейчиковой.

На Арене Рода Лэйвера не раньше 04:30 мск сыграют Ига Швентек и Елена Рыбакина, а потом встретятся Хуберт Хуркач и Себастьян Корда.

В вечернюю сессию (начнется не раньше 11:00 мск) пройдут два матча:

На Арене Маргарет Корт не раньше 05:00 мск сыграют Алена Остапенко и Кори Гауфф, а не раньше 07:30 мск – Феликс Оже-Альяссим и Иржи Лехечка.

Полностью расписание появится здесь.

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1 комментарий

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Dym86
О, Рыбакина в удобное время!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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