Саккари о поражении в 3-м круге AO: «Боялась показывать свой теннис. А другой девочке было нечего терять»

Теги Australian Open WTA Чжу Линь Мария Саккари Теннис

Шестая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала поражения от Чжу Линь в третьем круге Australian Open – 6:7(3), 6:1, 4:6.

«Уровень у меня был совсем плохой. В начале матча я играла от обороны, совсем не била по мячу, боялась показывать свой теннис.

А другой девочке было нечего терять. Она играла свободно, получала удовольствие, показывала очень хорошую игру.

Да, я совсем не справилась с ситуацией».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kontiolahti
Это тебе за недостойное поведение против Дианы. Девочке 18 лет, первый раз на таком стадионе, достойно борется против игрока топ-10, а той видите ли дискомфортно от чьих-то камонов .. что аж супервайзера надо вызывать, с дробовиком
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий