Саккари о поражении в 3-м круге AO: «Боялась показывать свой теннис. А другой девочке было нечего терять»
Шестая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала поражения от Чжу Линь в третьем круге Australian Open – 6:7(3), 6:1, 4:6.
«Уровень у меня был совсем плохой. В начале матча я играла от обороны, совсем не била по мячу, боялась показывать свой теннис.
А другой девочке было нечего терять. Она играла свободно, получала удовольствие, показывала очень хорошую игру.
Да, я совсем не справилась с ситуацией».
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