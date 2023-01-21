Саккари о поражении в 3-м круге AO: «Боялась показывать свой теннис. А другой девочке было нечего терять»

Шестая ракетка мира прокомментировала поражения от Чжу Линь в третьем круге – 6:7(3), 6:1, 4:6.

«Уровень у меня был совсем плохой. В начале матча я играла от обороны, совсем не била по мячу, боялась показывать свой теннис.

А другой девочке было нечего терять. Она играла свободно, получала удовольствие, показывала очень хорошую игру.

Да, я совсем не справилась с ситуацией».

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