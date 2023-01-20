Пегула проиграла больше двух геймов только в одном сете на пути ко второй неделе Australian Open

Теги Australian Open WTA Джессика Пегула Теннис

Третья ракетка мира Джессика Пегула третий раз подряд вышла во вторую неделю Australian Open, разгромив Марту Костюк – 6:0, 6:2. Последние два года американка доходила до 1/4 финала в Мельбурне.

Пегула начала сезон с поражения от Петры Квитовой, но потом выиграла семь матчей подряд в двух партиях – в том числе разгромила Игу Швентек 6:2, 6:2.

На Australian Open она только в одном сете проиграла больше двух геймов.

В четвертом круге американка встретится с Барборой Крейчиковой.

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1 комментарий

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Dm ycontact
Поздравляю. Болеем за нее
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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