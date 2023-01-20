Пегула проиграла больше двух геймов только в одном сете на пути ко второй неделе Australian Open
Третья ракетка мира Джессика Пегула третий раз подряд вышла во вторую неделю Australian Open, разгромив Марту Костюк – 6:0, 6:2. Последние два года американка доходила до 1/4 финала в Мельбурне.
Пегула начала сезон с поражения от Петры Квитовой, но потом выиграла семь матчей подряд в двух партиях – в том числе разгромила Игу Швентек 6:2, 6:2.
На Australian Open она только в одном сете проиграла больше двух геймов.
В четвертом круге американка встретится с Барборой Крейчиковой.
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