Пегула проиграла больше двух геймов только в одном сете на пути ко второй неделе Australian Open

Третья ракетка мира третий раз подряд вышла во вторую неделю Australian Open, разгромив – 6:0, 6:2. Последние два года американка доходила до 1/4 финала в Мельбурне.

Пегула начала сезон с поражения от , но потом выиграла семь матчей подряд в двух партиях – в том числе разгромила 6:2, 6:2.

На Australian Open она только в одном сете проиграла больше двух геймов.

В четвертом круге американка встретится с .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе