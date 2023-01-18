Надаль о травме бедра: «Совру, если скажу, что сейчас морально не уничтожен»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open Маккензи Макдональд Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал травму, полученную во втором круге Australian Open против Маккензи Макдональда (4:6, 4:6, 5:7).

«Он хорошо играл, я – не очень, а в какой-то момент все было кончено.

Проблема в бедре. Оно беспокоило последние несколько дней, но не так, как сегодня. Не хочу сейчас об этом говорить, потому что не знаю, в чем там дело – в мышце, в суставе.

У меня уже с ним были проблемы. В прошлом мне приходилось его лечить. Но все было не так серьезно. Сейчас у меня ощущение, что я не могу двигаться.

Вообще я уже устал говорить о травмах. Я все понимаю, но я проиграл матч.

Я задумывался о том, чтобы сняться. Но в итоге решил попробовать играть дальше, не усугубляя ситуацию. При этом я совсем не мог бить бэкхенд и бегать. Но хотел закончить матч и боролся до конца.

У команды я ничего не спрашивал. Я уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно принимать решения. Я действующий чемпион, поэтому не хотел сниматься. Лучше закончить матч, поздравить соперника.

Это спорт, нужно выкладываться до конца. Не имеет значения, какие у тебя шансы на победу. Это философия и суть спорта. И я старался следовать этому принципу всю карьеру.

Сейчас у меня тяжелый момент, но нужно его принять и двигаться дальше. На жизнь я жаловаться не могу. Хотя и совру, если скажу, что сейчас морально не уничтожен».

У Надаля новая травма – бедро. Australian Open доиграл на одной ноге, а жена плакала на трибунах

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12 комментариев

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Stas Salesov
Ответ S.Graf
хех)))) вамосы все ветки изгадили выдумками о травме Новака. Ответка настигла незамедлительно. Карма беспощадна. Выгребайте. Всё только начинается. Рафику здоровья! Он нам нужен целым и невредимым. Особенно на харде.
Выдумки о травме Ноле запустил сам Ноле, для него это типично. Высшей справедливостью будет остаться сербу без кубка здесь по итогу
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S.Graf
хех)))) вамосы все ветки изгадили выдумками о травме Новака.
Ответка настигла незамедлительно. Карма беспощадна.
Выгребайте. Всё только начинается.

Рафику здоровья! Он нам нужен целым и невредимым. Особенно на харде.
+1
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Stas Salesov
Все наладится, Рафа явно заслуживает большего, ну а на этот АО ни у кого особых ожиданий все равно не было
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cosset
к сожалению, природа человеческая не может отвечать внутреннему стремлению соревноваться ( это конечно, сокрушительно осознавать и принимать.
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VOLTER
Надо кончать в натуре - жена же хочет детей.
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Eugenie Nation
Мы с тобой, величайший❤️
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Sincere
Надо постараться выиграть 15-й РГ и заканчивать. Ну видно же, что тело постоянно дает сбои - на всех шлемах уже.
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Hardy
Очень жаль...
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shamic
Здоровье это главное. Можно усугубить растяжение если это мышечная травма. Обезболивающие если даже не сняли боль. Зря полтора сета мучил и себя и родных и болельщиков. Остается надеется что травма банальное растяжение и на несколько недель только. Играет Рафа плохо, что не мудрено с постоянными перерывами в игре и тренировках из-за травм. Соревновательной практики было и так мало, а теперь еще один перерыв.
+5
0
+5
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RAFA_EL
Надо в этом году кончать,Величайшиай.А то кончишь как Муррей.Нафиг быть инвалидом до конца дней
+3
-1
+2
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JozY
Душой и сердцем хочет играть и бороться, а тело уже сдает
+13
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+13
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rodion1992@ua.fm
Господи, прошу, дай Рафе сил еще поиграть… Он сможет вернутся еще сильнее, я точно знаю, просто прошу… 🙌🏻
+11
-3
+8
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