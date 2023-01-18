Надаль о травме бедра: «Совру, если скажу, что сейчас морально не уничтожен»

прокомментировал травму, полученную во втором круге Australian Open против (4:6, 4:6, 5:7).

«Он хорошо играл, я – не очень, а в какой-то момент все было кончено.

Проблема в бедре. Оно беспокоило последние несколько дней, но не так, как сегодня. Не хочу сейчас об этом говорить, потому что не знаю, в чем там дело – в мышце, в суставе.

У меня уже с ним были проблемы. В прошлом мне приходилось его лечить. Но все было не так серьезно. Сейчас у меня ощущение, что я не могу двигаться.

Вообще я уже устал говорить о травмах. Я все понимаю, но я проиграл матч.

Я задумывался о том, чтобы сняться. Но в итоге решил попробовать играть дальше, не усугубляя ситуацию. При этом я совсем не мог бить бэкхенд и бегать. Но хотел закончить матч и боролся до конца.

У команды я ничего не спрашивал. Я уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно принимать решения. Я действующий чемпион, поэтому не хотел сниматься. Лучше закончить матч, поздравить соперника.

Это спорт, нужно выкладываться до конца. Не имеет значения, какие у тебя шансы на победу. Это философия и суть спорта. И я старался следовать этому принципу всю карьеру.

Сейчас у меня тяжелый момент, но нужно его принять и двигаться дальше. На жизнь я жаловаться не могу. Хотя и совру, если скажу, что сейчас морально не уничтожен».

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