«Болбой унес мою ракетку». Надаль – об ошибке в первом круге Australian Open

Теги Рафаэль Надаль Australian Open происшествия Джек Дрэйпер Теннис

У Рафаэля Надаля возникли проблемы с ракеткой в первом круге Australian Open против Джека Дрэйпера.

В первом сете испанец попросил отнести ракетку на перетяжку струн, но болбой взял не ту, которую нужно. Надаль попросил ее вернуть, потому что на ней был виброгаситель.

В матче возник небольшой перерыв, по ходу которого Надаль со смехом сказал Дрэйперу: «Болбой унес мою ракетку».

В итоге 22-кратный чемпион «Больших шлемов» нашел запасной виброгаситель в сумке и продолжил игру.

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1 комментарий

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Александр Романов
Только пошла жара , так дождик начался
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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