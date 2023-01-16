«Болбой унес мою ракетку». Надаль – об ошибке в первом круге Australian Open
У Рафаэля Надаля возникли проблемы с ракеткой в первом круге Australian Open против Джека Дрэйпера.
В первом сете испанец попросил отнести ракетку на перетяжку струн, но болбой взял не ту, которую нужно. Надаль попросил ее вернуть, потому что на ней был виброгаситель.
В матче возник небольшой перерыв, по ходу которого Надаль со смехом сказал Дрэйперу: «Болбой унес мою ракетку».
В итоге 22-кратный чемпион «Больших шлемов» нашел запасной виброгаситель в сумке и продолжил игру.
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