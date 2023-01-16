Саккари, забив 38 виннерсов в первом круге AO: «Сыграла намного лучше, чем ожидала»

Теги Australian Open WTA Мария Саккари Теннис

Мария Саккари прокомментировала победу над Юэ Юань в первом круге Australian Open. Гречанка победила со счетом 6:1, 6:4. По ходу матча она сделала 38 виннерсов.

– Думаю, сегодня я была очень стабильна. Сыграла намного лучше, чем ожидала. В начале второго сета у меня были небольшие неприятности из-за подачи – тот первый гейм на моей подаче был ужасным. Я уступала с брейком, но продолжала верить, что в конце концов у меня будет шанс отыграться и закрыть матч.

Да, мой уровень был намного выше, чем я ожидала. Я должна быть абсолютно честной.

– Чем вас удивил ваш сегодняшний уровень?

– Это первый круг «Большого шлема» на центральном корте. Я хорошо себя чувствовала в игровом плане, потому что провела хорошую предсезонку, сыграла четыре очень хороших матча. Я ожидала, что сыграю хорошо, но думала, что нервы меня немного сдержат.

Первый сет был немного сложным, но потом я поняла, что он сложился очень хорошо.

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1 комментарий

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nick-basil
Саккари - бодимускулатур
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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