Australian Open: Феликс Оже-Альяссим — Вашек Поспишил прямая трансляция матча 16.01.2023

В большом туре не так много канадских теннисистов и одному из них уже точно предстоит сложить оружие в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Седьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим сыграет с Вашеком Поспишилом 16 января, матч начнется ориентировочно в 11:00 по московскому времени.

Теннисисты сыграют на John Cain Arena и будут заканчивать дневную программу выступлений на этом корте. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Феликс Оже-Альяссим довольно молод, но уверенно ворвался в мировую элиту. Может быть по некоторым показателям он уступает первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу, но специалисты называют обоих теннисистов новой волной в мужском теннисе. Канадец по разу принимал участие во всех турнирах Большого шлема и всякий раз добирался до решающих стадий, проходя как минимум в четвертьфинал. В прошлом году в Австралии он как раз оступился на этой стадии.

Вашек Поспишил спортсмен куда менее известный, он находится в конце первой сотни рейтинга ATP. Более менее серьезные успехи у него в прошлом. В середине прошлого десятилетия на турнире в Уимблдоне он смог выйти в четвертьфинал. Карьера его идет к закату, и вряд ли на нынешнем Australian Open его ждет успех, тем более когда ему противостоит соперник такого уровня.

Теннисисты встречались четыре раза, три победы на стороне Оже-Альяссима. Причем Вашек Поспишил выиграл в их последнем матче, состоявшемся около двух лет назад. Три встречи проходили на харде, тут у Феликса две победы. Коэффициенты неутешительны для Вашека. На его победу «Лига Ставок» предлагает коэффициент 7,80, победа Оже-Альяссима оценивается коэффициентом 1,08.

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