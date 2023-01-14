Оже-Альяссим — Поспишил прогноз на матч первого круга Australian Open 2023

В первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису судьба свела двух канадских теннисистов – Феликса Оже-Альяссима и Вашека Поспишила. Встречаются первая и третья ракетка Канады. Их матч состоится 16 января на John Cain Arena и начнется ориентировочно не ранее 11:00 по московскому времени.

Если в Канаде это первая и третья ракетка, то в мировом рейтинге спортсменов разделяет пропасть. Оже-Альяссим входит в первую десятку, а Вашек Поспишил замыкает первую сотню. Феликс еще молод, ему 22 года, но последние пару лет о очень бурно прогрессирует. Мало кому в этом возрасте удается сыграть в двух турнирах Большого шлема в четвертьфиналах, а на US Open добраться до полуфинала. Причем в каждом из таких турниров он играл всего по одному разу. Нынешний Australian Open его второй турнир в карьере, здесь он в прошлом году вошел в восьмерку сильнейших и на этот раз постарается добиться новых успехов. Его оппонент Вашек Поспишил уже приближается к ветеранскому возрасту, он на десять лет старше Феликса. Высшее его достижение на турнирах Большого шлема — четвертьфинал на Уимблдоне в 2015 году. В Австралии он дальше третьего раунда не проходил и было это тоже восемь лет назад. Вряд ли его нынешнее выступление можно назвать лебединой песней, но есть риск закончить все в первом круге.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Оже-Альяссима — 7

рейтинг ATP Поспишила — 94

Факты и статистика перед матчем Оже-Альяссим — Поспишил

Подготовка к Открытому чемпионату Австралии у Оже-Альяссима оказалась несколько скомканной. Уже в ⅛ финала турнира в Аделаиде он уступил Алексею Попырину. Достижение Вашека Поспишила на этом турнире немногим лучше, он сумел одержать одну победу, но закончил выступление во втором круге.

Статистика личных встреч Оже-Альяссим — Поспишил

Соперники встречались между собой четыре раза, причем последний раз играли более двух лет назад, и тогда победа была на стороне Вашека Поспишила, в Вене он победил в двух сетах. До этого сильнее неизменно был Оже-Альяссим. Из четырех матчей трижды они играли на харде, тут тоже счет в пользу Феликса 2 – 1.

Прогноз на матч Оже-Альяссим — Поспишил

Котировки молодого канадца куда выше, нежели у его оппонента. Вашеку Поспишилу нужно сильно прыгнуть выше головы, чтобы победить Феликса. О том же говорят и коэффициенты букмекеров. «Лига Ставок» предлагает на победу Оже-Альяссима коэффициент 1,08, на победу Поспишила — 7,80.

Наш прогноз: вряд ли в этом матче у Феликса возникнут какие-то проблемы, он одержит легкую победу в трех сетах. Слишком разный уровень тенниса показывают сейчас эти спортсмены.

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