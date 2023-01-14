Надаль о мячах Australian Open: «У меня нет сомнений, что их качество ниже, чем в прошлом году»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Теннис

Рафаэль Надаль раскритиковал мячи, которыми будут играть на Australian Open.

«Я не заметил большой разницы в скорости корта по сравнению с прошлым годом. А вот в мячах – да.

Говорят, они такие же, но у меня нет сомнений, что их качество ниже. Но об этом не стоит говорить. Ничего не поделаешь. Нужно играть тем, что есть.

По-моему, мяч не так хорошо крутится, как раньше. После пары ударов он теряет давление. Придать правильное вращение сложнее. Ими легче играть, если у тебя более плоские удары.

Но нужно с этим жить. По-моему, я достаточно тренировался этими мячами, чтобы быть готовым».

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5 комментариев

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N.S.A.8.5
Ответ Великий Алонсо
Рафа опять стелит солому перед турниром, все у него плохо, форма плохая, мячи плохие 😂😂
Ну Швентек так жаловалась перед US Open и потом выиграла
+3
-2
+1
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N.S.A.8.5
Т.е. он намекает, что Медведев выиграет АО?
+1
-4
-3
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Stas Salesov
И тут Тайли под Джоковича прогнулся. Создали для него лучшие условия из возможных, но тем эпичнее будет вылет до финала..
+3
-10
-7
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Великий Алонсо
Рафа опять стелит солому перед турниром, все у него плохо, форма плохая, мячи плохие 😂😂
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bdv68
Мячи уже не торт 🤬☝️😭
+2
-3
-1
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