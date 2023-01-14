Надаль о мячах Australian Open: «У меня нет сомнений, что их качество ниже, чем в прошлом году»
Рафаэль Надаль раскритиковал мячи, которыми будут играть на Australian Open.
«Я не заметил большой разницы в скорости корта по сравнению с прошлым годом. А вот в мячах – да.
Говорят, они такие же, но у меня нет сомнений, что их качество ниже. Но об этом не стоит говорить. Ничего не поделаешь. Нужно играть тем, что есть.
По-моему, мяч не так хорошо крутится, как раньше. После пары ударов он теряет давление. Придать правильное вращение сложнее. Ими легче играть, если у тебя более плоские удары.
Но нужно с этим жить. По-моему, я достаточно тренировался этими мячами, чтобы быть готовым».
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