Хуберт Хуркач: «Помимо тенниса, моя главная мечта – однажды поучаствовать в какой-нибудь автогонке»

10-я ракетка мира рассказал о планах на будущее.

«Больше всего меня характеризует слово «целеустремленный», потому что я прилагаю много усилий и стараюсь выкладываться по полной. В теннисе очень важна психология. Ты один на корте, и борешься со множеством эмоций, с трудностями, и нужно уметь с ними справляться, чтобы быть готовым к следующему удару и следующему испытанию. Я точно еще многое могу улучшить и узнать о себе – сейчас я этим и занимаюсь.

2023-й может стать для меня хорошим сезоном. Моя цель – продолжать прогрессировать, и в результате, надеюсь, я смогу выиграть несколько крупных турниров.

Помимо тенниса, моя главная мечта – однажды поучаствовать в какой-нибудь автогонке. А если говорить о жизни вне корта, то в будущем я очень хочу помогать другим».

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