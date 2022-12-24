Надаль о том, что соревновался во время беременности жены: «Она отважная, всегда мне помогала. По сути именно она подтолкнула меня поехать в США»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» рассказал об отцовстве. В октябре у испанца родился сын Рафаэль.

– Много ли вы переживали в моменты неопределенности во время беременности жены?

– Было сложнее, чем под конец, когда люди, не располагавшие информацией, писали вещи, не соответствовавшие действительности. Обычные переживания, самый сложный и неопределенный этап был летом, как раз перед отъездом в Монреаль и Цинциннати.

К счастью, у меня отважная жена, которая всегда помогала мне, как могла и даже больше, и подталкивала играть. В этом смысле она упростила мне задачу. По сути именно она подтолкнула меня поехать в Соединенные Штаты. Мне было сложнее решить. Но за неделю до я снова порвал мышцы живота. Уже было трудно со всем справиться, не говоря о том, когда это снова случилось.

Тогда я об этом не сказал, потому что устал от этого после « ». Там я играл в таком состоянии. В тот момент я не справлялся со всем. Потом все пошло хорошо. Я вернулся, смог побыть с женой, порадоваться и увидеть рождение сына. Это повлияло на меня, как и на любого человека.

– Отцовство такое, как вы его себе представляли?

– Думаю, для меня оно такое же, как для всех остальных. Чувства, ответственность, переживания у всех очень похожи. Я наслаждаюсь этим новым этапом. Живу сегодняшним днем. Это очень важная перемена к лучшему, но чтобы продолжать карьеру, мне нужен режим, больше, чем раньше, и я его соблюдаю. Постепенно все устраивается. Я почти наладил образ жизни, необходимый для того, чтобы я мог нормально тренироваться и больше ни о чем не беспокоиться, когда я на корте. И я считаю, что постепенно с этим справлюсь и со временем все устроится.

– Сейчас, когда вы не участвуете в турнирах, приходится ли вам вставать к малышу и заниматься другими заботами?

– Да, иногда наступает моя очередь. Это был лишь вопрос времени. Но это правда, что я завишу от подготовки, и когда я тренируюсь, в основном с ребенком жена.

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