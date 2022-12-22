Давид Гоффен: «Руне молодой, выносливый. Это видно по его бедрам: у меня никогда таких не будет, даже если я 10 лет потрачу на силовые тренировки»

Давид Гоффен высказался о прогрессе Хольгера Руне.

«Хольгер уже входит в топ-10 (сейчас он опустился на 11-е место – Sports.ru). Он уже близок к вершине. Он стабилен. Он живет теннисом, ест, спит, думая о теннисе. Видно, что он настроен решительно и максимально сконцентрирован на желании подняться выше. Он сильный, молодой, выносливый. Это видно по его бедрам: у меня никогда таких не будет, даже если я буду 10 лет заниматься силовыми тренировками. Он мощный, хорошо двигается, у него не так много слабых сторон.

Перед ним несколько крепких парней, и остальные не дадут ему оторваться. Я могу представить, что он закрепится топ-10, но в этом году ему нужно будет подтверждать свои позиции, а это всегда непросто».

Также Гоффена спросили, когда и где Руне выиграет первый «Большой шлем».

«Он уже должен выиграть один. Не знаю, он выиграл Берси в зале, в то же время хорошо играл на грунте, взял титул и успешно выступил на «Ролан Гаррос». Если честно, не знаю, он может играть на всех покрытиях. На «Уимблдоне» у него нет опыта, но он способен выиграть один из трех других «Больших шлемов».

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