Рууд о Надале за пределами корта: «Он не такой серьезный, любит повеселиться. Иногда танцует и любит выпить бокал хорошего вина»

Третья ракетка мира рассказал, какой за пределами корта. Вместе с испанцем он ездил в турне по Латинской Америке.

«Это здорово, он по-своему умеет переключаться: включает и выключает личную сторону. Не буду раскрывать все подробности и прочее, но с ним очень весело.

Он не такой серьезный и целеустремленный, как на корте, любит повеселиться. Иногда танцует и любит выпить бокал хорошего вина, например, за ужином. Не думаю, что ему будет неприятно, если я это расскажу, но он веселый парень.

Нам было очень весело, и он в каком-то смысле взял меня под опеку в академии, было здорово провести время рядом с ним. Конечно, мы все время жили в одних и тех же отелях, вместе летали, так что нам удавалось чаще видеться, и это было весело. Он очень расслабленный парень.

Безусловно, сейчас он старше и опытнее, и раньше у него не было такого тура, но он уже делал нечто подобное. Примерно в 2012-м они с Новаком сыграли пару матчей в Южной Америке. Не так много, как сейчас, но он мне об этом немного рассказывал. И, в конце концов, теперь он отец.

Он разговаривал с женой, которая осталась дома, показывал мне милые видео с сыном и все такое. Так что мы просто обычные ребята. В конечном счете мы все такие.

Люди думают, что спортсмены всегда очень строгие или серьезные, но это не так. Мы можем повеселиться, у нас есть другие дела и личная жизнь».

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