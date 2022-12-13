Карлос Алькарас: «Следующий сезон будет совсем другим. Теперь все хотят меня победить, и я должен быть к этому готов»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от нового сезона.

«У меня было время осознать, чего я добился, оглянуться на этот невероятный год, но я до сих пор не могу во все это поверить. Так много вещей, которыми можно насладиться, но нужно работать, чтобы добиться того же самого или большего в новом году.

Следующий сезон будет совсем другим. Я не в числе тех парней, кто пытается забраться на вершину – я уже на ней, поэтому нужна другая психология. Я должен быть в порядке весь год, потому что на многих турнирах я буду фаворитом. Теперь все хотят меня победить, и я должен быть к этому готов».

Также он прокомментировал мнение, что ему легко дался прорыв на вершину рейтинга.

«Нет, нет, нет. Это только так кажется! Честно говоря, это было очень тяжело. Здорово, что я добился многого в этом сезоне, но в то же время я очень, очень много работал каждый день. Так что мои победы – это результат действительно большой работы.

В течение 20 лет одни и те же игроки – я говорю про Большую четверку – выигрывали крупнейшие турниры. Сейчас целая группа игроков имеет шансы. Я очень рад, что много теннисистов конкурируют между собой на топ-уровне. В топе сейчас действительно много ребят».

Карлос Алькарас – новый гигант мужского тенниса. Рассказываем, откуда он взялся

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