Кузнецова о длительной паузе в карьере: «Не хочу быть на среднем уровне. Если уж возвращаться, то в топ-10 или хотя бы в топ-20»

Светлана Кузнецова рассказала, когда планирует возобновить карьеру. 37-летняя россиянка не выступает с прошлогоднего «Уимблдона».

– Пауза в карьере, которую я взяла, связана с желанием восстановиться после травм. Как профессиональная спортсменка не жалуюсь на проблемы со здоровьем, для нас это нормально, но за последнее время пришлось сделать несколько операций. Еще не вышла на необходимый объем тренировок, без которого на соревновательный уровень не вернуться. Чем старше становишься, тем дольше идет процесс восстановления.

– Какие-то сроки для возвращения в профессиональный тур для себя наметили?

– Постоянно консультируюсь с врачами и прохожу тесты. Пока не наберу должную физическую форму, рисковать не буду. Не хочу быть на среднем уровне. Если уж возвращаться, то в топ-10 или хотя бы в топ-20.

– Какая мотивация для возвращения есть у экс-второй ракетки мира и двукратной победительницы турниров «Большого шлема»?

– Моей мотивацией всегда было желание побеждать. Я люблю теннис, и все, что у меня есть, дала мне эта игра. Хочу вновь вернуться на высокий уровень. Удастся ли, покажет только время. Вспомните, сколько раз провожали на пенсию Роджера Федерера, а он возвращался в топ! – приводит слова Кузнецовой «Р-Спорт».

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