Виктор Троицки: «Если бы за «Уимблдон» учитывались очки, Джокович закончил бы год на первой строчке рейтинга»

Виктор Троицки высказался об успехах Новака Джоковича в этом сезоне. Серб выиграл «Уимблдон», итоговый, «Мастерс» в Риме и еще два турнира ATP.

– Это уже стало нормой для меня – год за годом одно и то же. Уже ничему не удивлен. Да, он не финишировал №1 в этом году, но, откровенно говоря, если бы очки за «Уимблдон» учитывались и если бы он мог участвовать во всех «Шлемах», то, определенно, финишировал бы на первой строчке. За последнее время он только в этом году не был первым в мире. Но, очевидно, он – лучший в мире. Уверен, он побьет все рекорды. Что-то удивительное и невероятное он делает.

– После всего случившегося правильно ли, что он едет в Австралию?

– Это будет немного другой для него опыт. Он не играл в прошлом году, так что уверен, Новак вновь возвращается за чемпионством. Увидим. Ему дали обещание, что он получит визу, чтобы сыграть там. А начнет он сезон с турнира в Аделаиде, затем Australian Open. Уверен, Джокович будет готов. Но я знаю, насколько он голоден до успеха и как мотивирован играть турниры «Большого шлема», – цитирует капитана Сербии в Кубке Дэвиса «Чемпионат».

Джокович дрожащими от утомления руками взял итоговый турнир – и поставил три рекорда

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе