Рафаэль Надаль: «Буду стараться достигать своих целей, пока тело или мозг не скажет «хватит». Пока этого не произошло»
Рафаэль Надаль рассказал о настроении продолжать карьеру.
«Сейчас для меня самое важное – это подходить к важным турнирам полностью физически подготовленным. Я продолжаю наслаждаться каждым днем, у меня по-прежнему есть цели, которые меня воодушевляют.
Я буду стараться их достигать, пока тело или мозг не скажет «хватит». Пока этого не произошло, и я хочу продолжать. Я рад, что занимаюсь своим делом, люблю бороться на крупных турнирах. И любовь болельщиков меня воодушевляет».
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