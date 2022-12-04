Рафаэль Надаль: «Буду стараться достигать своих целей, пока тело или мозг не скажет «хватит». Пока этого не произошло»

рассказал о настроении продолжать карьеру.

«Сейчас для меня самое важное – это подходить к важным турнирам полностью физически подготовленным. Я продолжаю наслаждаться каждым днем, у меня по-прежнему есть цели, которые меня воодушевляют.

Я буду стараться их достигать, пока тело или мозг не скажет «хватит». Пока этого не произошло, и я хочу продолжать. Я рад, что занимаюсь своим делом, люблю бороться на крупных турнирах. И любовь болельщиков меня воодушевляет».

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