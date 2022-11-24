Циципас сыграет на турнире в Саудовской Аравии вместе с Медведевым, Рублевым и Зверевым

Теги ATP Стэн Вавринка Доминик Тим Ник Кириос Александр Зверев Андрей Рублев Тэйлор Фриц Даниил Медведев Стефанос Циципас Кэмерон Норри Теннис

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас сыграет на выставочном турнире в Саудовской Аравии, который пройдет 8-10 декабря.

Он присоединился к Даниилу Медведеву, Андрею РублевуАлександру ЗверевуДоминику ТимуСтэну Вавринке, Нику Кириосу, Тэйлору Фрицу и Кэмерону Норри. Еще три участника будут объявлены позже.

Ранее Циципас подтвердил, что поедет в Абу-Даби, где соревнования пройдут с 16 по 18 декабря.

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