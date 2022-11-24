Циципас сыграет на турнире в Саудовской Аравии вместе с Медведевым, Рублевым и Зверевым

Четвертая ракетка мира сыграет на выставочном турнире в Саудовской Аравии, который пройдет 8-10 декабря.

Он присоединился к , Андрею Рублеву, , , , , и . Еще три участника будут объявлены позже.

Ранее Циципас подтвердил, что поедет в Абу-Даби, где соревнования пройдут с 16 по 18 декабря.

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