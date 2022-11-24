Циципас сыграет на турнире в Саудовской Аравии вместе с Медведевым, Рублевым и Зверевым
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас сыграет на выставочном турнире в Саудовской Аравии, который пройдет 8-10 декабря.
Он присоединился к Даниилу Медведеву, Андрею Рублеву, Александру Звереву, Доминику Тиму, Стэну Вавринке, Нику Кириосу, Тэйлору Фрицу и Кэмерону Норри. Еще три участника будут объявлены позже.
Ранее Циципас подтвердил, что поедет в Абу-Даби, где соревнования пройдут с 16 по 18 декабря.
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