Циципас сыграет на турнире в Абу-Даби, Кириос и Фриц – в Саудовской Аравии

Пополнились составы участников выставочных турниров, которые пройдут в декабре.

сыграет в Абу-Даби, где соревнования пройдут с 16 по 18 декабря. Кроме грека там выступят , , , и . Кроме того, отдельный матч проведут и .

А на турнире в Саудовской Аравии, который состоится 8-10 декабря, сыграют и .

Они присоединились к , , , , Гаэлю Монфису, Рублеву и Норри.

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