Циципас сыграет на турнире в Абу-Даби, Кириос и Фриц – в Саудовской Аравии
Пополнились составы участников выставочных турниров, которые пройдут в декабре.
Стефанос Циципас сыграет в Абу-Даби, где соревнования пройдут с 16 по 18 декабря. Кроме грека там выступят Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Андрей Рублев, Фрэнсис Тиафу и Кэмерон Норри. Кроме того, отдельный матч проведут Онс Жабер и Эмма Радукану.
А на турнире в Саудовской Аравии, который состоится 8-10 декабря, сыграют Ник Кириос и Тэйлор Фриц.
Они присоединились к Даниилу Медведеву, Александру Звереву, Доминику Тиму, Стэну Вавринке, Гаэлю Монфису, Рублеву и Норри.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии