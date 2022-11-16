Кириос и Коккинакис отыгрались с 1:5 на решающем тай-брейке и одержали первую победу на итоговом

Теги ATP Остин Крайчек Иван Додиг ATP Finals Танаси Коккинакис Ник Кириос Теннис

Ник Кириос и Танаси Коккинакис одержали первую победу на итоговом турнире ATP. Во втором туре группового этапа они обыграли Ивана Додига и Остина Крайчека – 3:6, 6:4, 10-6.

На решающем тай-брейке австралийцы отыгрались с 1:5.

После двух туров они занимают второе место в группе. В пятницу они сыграют с лидерами группы Николой Мектичем и Мате Павичем.

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