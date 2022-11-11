Коккинакис перед выступлением на итоговом: «Мы с Кириосом вообще не тренируем пару»

Танаси Коккинакис поделился ожиданиями от выступления на итоговом турнире в парном разряде. Австралиец сыграет в паре с Ником Кириосом.

«Это будет довольно крутой опыт. Не думаю, что мы ожидали [оказаться здесь] в этом году.

Мы вообще не тренируем пару. Перед итоговым не наигрывали никаких парных комбинаций или чего-то подобного. Может, это наше преимущество, а может наоборот, потому что мы всегда играем как обычно.

Думаю, мы хорошо дополняем друг друга. Когда у кого-то спад, другой старается его вытянуть. Мы оба капитаны, когда это необходимо.

Мы используем свои сильные стороны как одиночников в парных матчах. Если попытаемся стать парниками вместо того, чтобы играть в наш теннис, для нас это обернется неудачей. Мы просто постараемся агрессивно играть и хорошо подавать – посмотрим, что из этого получится. Думаю, мы продолжим играть как в одиночке.

Это должно быть весело, для нас это новый опыт».

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