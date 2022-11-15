Джокович о победе над Циципасом: «Я знал, что из-за условий зачастую мы оба будем легко брать геймы на своей подаче. Исход решил небольшой перевес в счете»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» оценил свой уровень игры на старте итогового турнира. В понедельник он обыграл – 6:4, 7:6(4).

– Вы не проиграли ни одной своей подачи, все время сохраняли ту же интенсивность. Что было главном плюсом? Были ли минусы в вашем выступлении?

– Я очень хорошо начал матч. Я знал, что из-за условий зачастую мы оба будем легко брать геймы на своей подаче, потому что мы на возвышенности, корты быстрые, принимать очень трудно.

Если ты хорошо подаешь, верно выбираешь точки на корте и точно в них бьешь, ты быстро выигрываешь много очков. Так и получилось.

Я с самого начала знал, что в матче против соперника с такой мощной подачей, как у него, хорошие шансы есть, возможно, в первом или втором гейме на приеме. Так и оказалось.

У меня появился такой шанс. Я играл точно, сосредоточенно и им воспользовался. Конечно, это влияет на всю игру. Даже если это первый гейм, я знал, что он держит это в голове. Я хотел играть стабильно и хорошо подавать, что и сделал.

Я закончил матч на тай-брейке двумя мощными подачами, что всегда помогает. Мне удавалось прочитать его подачу на тай-брейке, когда было необходимо. Я несколько раз отлично его обвел.

Исход матча решил небольшой перевес в счете, нас разделяли считанные очки. Перед матчем я знал, что так и будет.

На самом деле, минусов не так много, за исключением, может быть, того, что на приеме мне нужно возвращать больше мячей и втягивать соперника в розыгрыши.

Опять же, я не могу отнести это к минусам, если кто-то подает так хорошо, как Циципас, и хорошо выбирает направление удара. Большую часть времени трудно завязать розыгрыш.

Я очень уверенно действовал на задней линии. Заставлял его играть. Хорошо подавал. Принял несколько важных мячей, когда было необходимо. В целом, я отлично выступил.

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