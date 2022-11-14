Медведев после поражения от Рублева: «Один матч, если он не очень плохой, обычно помогает прибиться к корту, почувствовать игру»

Даниил Медведев рассказал, как оценивает покрытие на итоговом турнире ATP. Сегодня он проиграл Андрею Рублеву в первом групповом матче – 7:6(7), 3:6, 6:7(7).

– Ты упомянул про разницу покрытий, Вена – быстрое, Париж – медленное, здесь опять быстрое. Если сравнить с прошлым годом, другое/такое же?

– Здесь самое быстрое покрытие в туре. Возможно, в Шанхае, может быть приближено к этому. И опять же это не само иногда покрытие, возможно, здесь небольшая высота. Комбинация мячей и покрытия, объяснить не могу. Как игрок, просто выходишь и играешь. Один матч, если он не очень плохой, обычно помогает прибиться к корту, почувствовать игру. В Париже близкий матч проиграл, возможно, во втором показывал бы уже совсем другую игру, то же самое здесь. Поэтому первый матч здесь в принципе неплохой. Надеюсь, что смогу как в прошлом году играть лучше и лучше.

В том году тоже после первого матча сказал, что здесь слишком быстрое покрытие. Но что значит, слишком быстрое? Кому-то нравится, кому-то нет. Я не главный игрок топ-100, чтобы говорить, покрытие слишком быстрое, надо менять.

– Группа поддержки большая: супруга, родители здесь, но они сознательно в бокс не садятся?

– Ох, теннис – такой тяжелый вид спорта, когда в детстве родители хотят, чтобы ты побеждал. Это большое давление, поэтому, нет, родителей в боксе нет, – приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Рублев и Медведев выдали суперматч на итоговом: Даниил спас партию с 7 сетболов, Андрей ругался, но дожал

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