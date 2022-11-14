Рублев о семи упущенных сетболах против Медведева: «После первого сета разнес раздевалку»

Андрей Рублев высказался о победе над Даниилом Медведевым на итоговом турнире ATP. Рублев победил 6:7(7), 6:3, 7:6(7) и стал лидером Красной группы. В первой партии он не смог реализовать семь сетболов.

– Что происходило в голове на разных отрезках игры? Сколько раз спрашивал себя: «Ну что, опять?»

– После первого сета до хрена раз. Хотелось разнести все, разнес раздевалку после сета. Возможно, этот выплеск эмоций позволил немного успокоиться. Потому что понимал, невозможно уже опять в сотый раз на те же грабли наступать. Что уже пора и вот момент что-то менять или хотя бы показать, что я меняю. Все сложилось так, что получилось выиграть невероятный драматический матч.

– Решающий тай-брейк, длинные розыгрыши. Насколько тяжело было выстоять и переиграть именно Даниила в обмене ударами в решающий момент?

– Как раз-таки наоборот: когда начинался розыгрыш, я чувствовал себя увереннее. Я понимал, что могу играть агрессивнее, чем он. Единственное, от чего может закончиться розыгрыш, только если я выберу какой-то неудобный мяч и с него ошибусь, или пойду в атаку и ошибусь с удобного мяча. Единственное, что я умею делать – это играть агрессивно.

Все равно ты веришь в эти удары, особенно в решающий момент. И когда начинался розыгрыш, чувствовал себя спокойно, потому что понимал: я выжидаю момент, который будет удобен для атаки. Что касается Дани, мне кажется, он наоборот старался играть не агрессивно, но и не давать мне этот момент создавать, вынуждая рисковать в неудобной ситуации, – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Рублев и Медведев выдали суперматч на итоговом: Даниил спас партию с 7 сетболов, Андрей ругался, но дожал

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