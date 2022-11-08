Каролин Гарсия: «В последних двух матчах было много положительных примеров того, как я справлялась с эмоциями»

Чемпионка итогового турнира WTA Каролин Гарсия ответила на вопросы о своем прогрессе.

– Считаете ли вы, что психологически вышли на новый уровень, особенно после полуфинала US Open?

– Полуфинал US Open сильно на меня повлиял (1:6, 3:6 от – Sports.ru). Справиться было непросто. Я была очень разочарована своим выступлением после того, как хорошо играла несколько недель. Сейчас это мне помогло. Когда я приехала сюда с не самой лучшей подготовкой, мы постарались это принять и извлечь максимум пользы. Мы считала, что я еще могу хорошо сыграть, и мой уровень тенниса на месте. Я должна была четко представлять, что делать, чтобы показать хороший результат. С каждым матчем я играла все свободнее, увереннее, физически чувствовала себя все лучше и лучше и действительно прогрессировала по ходу недели.

– Вы снова №4 в мире. Как вы считаете, вам еще есть куда расти в разных аспектах, будь то теннис, физподготовка или психология?

– Да, я так считаю. Речь не о чем-то глобальном, а о множестве мелочей. Вторая подача иногда может быть лучше, разнообразнее, агрессивнее. Я могу поточнее принимать, особенно во втором квадрате. Я агрессивный игрок, но иногда атакую не очень точно, и меня обводят. Можно еще немного прибавить физически, поработать над взрывной скоростью, чтобы лучше перекрывать корт. А работа над психологией никогда не заканчивается. В последних двух матчах было много положительных примеров того, как я справлялась с эмоциями. Это вдохновляет дальше прогрессировать.

Яростная Каролин Гарсия – чемпионка итогового турнира WTA. Она «закрыла рот» и уже полгода сметает всех с корта

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