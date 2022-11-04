Руне о том, заметил ли он травму Алькараса: «Нет. Меня и медицинский перерыв удивил. Но, конечно, я не в его теле»
Хольгер Руне прокомментировал травму Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Его спросили, заметил ли он, что испанец испытывает проблемы.
«Я ничего не заметил. Меня и медицинский перерыв удивил. Я не ожидал, что он его возьмет. Его первая подача на тай-брейке была довольно хорошей. Он отлично подал через середину. Но, конечно, последняя подача была медленнее, чем обычно.
Нет, я ничего не заметил. Но, конечно, я не в его теле. Если его что-то беспокоит, то, конечно, беспокоит.
А я старался сосредоточиться на себе, быть в своем мире».
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