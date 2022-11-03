Саккари, обеспечившая себе выход из группы на итоговом: «Настроюсь на третий матч так же, как на предыдущие. Победа поможет не только в полуфинале, но и в следующем сезоне»

прокомментировала победу над на итоговом турнире (6:2, 6:4). Пятая ракетка мира гарантировала себе место в полуфинале.

«Если на этом корте играть недостаточно агрессивно, то все. Если бы я играла пассивно, особенно против Соболенко, теннисистки с самыми мощными ударами в туре, тогда без шансов. Я рисковала, чтобы не упускать возможности: если не сейчас, то когда?

Я давно (с прошлого итогового – Sports.ru) не обыгрывала в двух сетах [соперниц из топ-10], так что для меня это по-своему новое ощущение. Впечатляет, что я могу обыгрывать их в двух сетах, и это наконец приносит плоды».

В третьем матче Саккари поборется с . Счет в личных встречах на уровне WTA 1:1.

«Я очень мотивирована снова сыграть с Жабер. Она в отличной форме. Я настроюсь на этот матч так же, как на два предыдущих, и постараюсь одержать еще одну победу, потому что это поможет не только в полуфинале, но и в следующем сезоне».

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