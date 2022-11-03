Саккари обеспечила себе место в полуфинале итогового WTA, Соболенко, Жабер и Пегула сохраняют шансы на выход из группы
Пятая ракетка мира Мария Саккари первой вышла в полуфинал итогового турнира WTA. На групповом этапе она обыграла Джессику Пегулу (7:6, 7:6) и Арину Соболенко (6:2, 6:4).
В пятницу в группе Нэнси Ричи Саккари встретится с Онс Жабер, Соболенко и Пегула – друг с другом.
Соболенко выйдет из группы:
- если победят она и Саккари;
- если победит в двух сетах, а Жабер – в трех.
Жабер выйдет из группы:
- если победят она и Пегула:
- если она и Соболенко победят в двух сетах;
- если победит, а Пегула проиграет в трех сетах;
- если проиграет в трех сетах, а Пегула победит.
Пегула выйдет из группы:
- если она и Саккари победят в двух сетах.
Если Пегула победит в трех сетах, а Саккари в двух, то вторая участница будет определяться процентом выигранных геймов.
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