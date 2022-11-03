Саккари обеспечила себе место в полуфинале итогового WTA, Соболенко, Жабер и Пегула сохраняют шансы на выход из группы

Теги ATP Джессика Пегула WTA Finals Онс Жабер Мария Саккари Арина Соболенко Теннис

Пятая ракетка мира Мария Саккари первой вышла в полуфинал итогового турнира WTA. На групповом этапе она обыграла Джессику Пегулу (7:6, 7:6) и Арину Соболенко (6:2, 6:4).

В пятницу в группе Нэнси Ричи Саккари встретится с Онс Жабер, Соболенко и Пегула – друг с другом.

Соболенко выйдет из группы:

  • если победят она и Саккари;
  • если победит в двух сетах, а Жабер – в трех.

Жабер выйдет из группы:

  • если победят она и Пегула:
  • если она и Соболенко победят в двух сетах;
  • если победит, а Пегула проиграет в трех сетах;
  • если проиграет в трех сетах, а Пегула победит.

Пегула выйдет из группы:

  • если она и Саккари победят в двух сетах.

Если Пегула победит в трех сетах, а Саккари в двух, то вторая участница будет определяться процентом выигранных геймов.

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