Саккари обеспечила себе место в полуфинале итогового WTA, Соболенко, Жабер и Пегула сохраняют шансы на выход из группы

Пятая ракетка мира первой вышла в полуфинал итогового турнира WTA. На групповом этапе она обыграла (7:6, 7:6) и (6:2, 6:4).

В пятницу в группе Нэнси Ричи Саккари встретится с , Соболенко и Пегула – друг с другом.

Соболенко выйдет из группы:

если победят она и Саккари;

если победит в двух сетах, а Жабер – в трех.

Жабер выйдет из группы:

если победят она и Пегула:

если она и Соболенко победят в двух сетах;

если победит, а Пегула проиграет в трех сетах;

если проиграет в трех сетах, а Пегула победит.

Пегула выйдет из группы:

если она и Саккари победят в двух сетах.

Если Пегула победит в трех сетах, а Саккари в двух, то вторая участница будет определяться процентом выигранных геймов.

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