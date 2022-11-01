Надаль о том, что уехал играть в Париже через 3 недели после рождения сына: «Нам повезло, потому что мы можем в любое время созваниваться по видео»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» рассказал о первых неделях отцовства. 8 октября у него родился сын Рафаэль.

«Всегда было тяжело уезжать из дома, и в этот раз все было по-новому.

Довольно интересно, что даже если ребенку две-три недели, если ты пока не можешь много с ним общаться, ты начинаешь по нему скучать. Это новый опыт. Любые изменения – это сложно, нужно приспосабливаться – и, если честно, для меня это трудно. Логично, что станет сложнее, нужно быть более гибким. Это уникальный опыт.

Жизнь у тех, кто путешествует, не такая сложная, как у тех, кто остается с ребенком. И в то же время, нам правда повезло, потому что сейчас благодаря технологиям мы можем в любое время созваниваться по видеосвязи, это помогает. У моих друзей, у которых дети появились раньше, не было такой возможности».

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