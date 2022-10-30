Соболенко о лучшем совете: «Никого не слушать. Идти своим путем и забить ### на то, что все вокруг говорят»

прокомментировала то, что второй год подряд квалифицировалась на итоговый турнир WTA.

«Начало сезона было безумным. Я оставалась в топ-10 даже после тяжелых поражений. Но топ-теннисистки в целом опустились в начале сезона, поэтому я не очень сильно упала.

На грунте я нашла себя и начала играть немного лучше. Все свои очки я заработала на грунте – а потом еще немного на .

Оставаться в топ-10 даже после такого тяжелого сезона – невероятно. Я никогда об этом не говорю, но я очень горжусь собой и тем, что справилась с трудностями. Я горжусь своей командой, которая всегда меня поддерживала».

Также Соболенко ответила на вопрос, какой совет был лучшим в ее жизни.

«Никого не слушать. Идти своим путем и забить ### на то, что все вокруг говорят. Простите, иначе и не сказать. Вам придется запикать (смеется)».

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