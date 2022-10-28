Вавринка о выходе в 1/4 финала в Базеле: «Играю намного лучше, чем в последние месяцы»

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Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка прокомментировал выход в четвертьфинал в Базеле. Во втором круге 37-летний швейцарец обыграл Брэндона Накашиму – 6:4, 5:7, 6:4.

«Я играю намного лучше, чем в последние месяцы, а дома ощущения всегда особенные. Я уже много лет выступаю в Базеле. Играть здесь не всегда было просто, я не всегда показывал свой лучший теннис и радовал болельщиков.

Но сегодня и два дня назад я играл здорово и получил потрясающую поддержку. Так что все очень классно».

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