Базель (ATP). Алькарас стартует матчем с Дрэйпером, Рууд сыграет с Вавринкой, Маррей – с Кордой
Стала известна сетка турнира ATP в Базеле, который пройдет на следующей неделе.
Карлос Алькарас (1) в первом круге встретится с Джеком Дрэйпером.
Каспер Рууд (2) стартует против Стэна Вавринки, а Марин Чилич (4) – против квалифаера.
Феликс Оже-Альяссим (2) в первом раунде поборется с Марком-Андреа Хуслером, а Энди Маррей – с Себастьяной Кордой.
Полностью сетка здесь.
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