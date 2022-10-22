Базель (ATP). Алькарас стартует матчем с Дрэйпером, Рууд сыграет с Вавринкой, Маррей – с Кордой

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Стала известна сетка турнира ATP в Базеле, который пройдет на следующей неделе.

Карлос Алькарас (1) в первом круге встретится с Джеком Дрэйпером.

Каспер Рууд (2) стартует против Стэна Вавринки, а Марин Чилич (4) – против квалифаера.

Феликс Оже-Альяссим (2) в первом раунде поборется с Марком-Андреа Хуслером, а Энди Маррей – с Себастьяной Кордой.

Полностью сетка здесь.

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