Тим о выходе в полуфинал в Хихоне: «Рад, что к выходным продолжаю участие в турнире и могу пройти дальше»
Доминик Тим прокомментировал выход в полуфинал турнира в Хихоне. За место в финале австриец сыграет с Андреем Рублевым.
«С первого матча я прекрасно себя чувствую на этом корте. Хороший контроль, приятная атмосфера – мне очень нравится здесь играть.
Рад, что к выходным продолжаю участие в турнире и могу пройти дальше. Это очень для меня, потому что я стараюсь подняться в рейтинге. Полуфиналы на уровне ATP очень в этом помогают».
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