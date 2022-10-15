Тим о выходе в полуфинал в Хихоне: «Рад, что к выходным продолжаю участие в турнире и могу пройти дальше»

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Доминик Тим прокомментировал выход в полуфинал турнира в Хихоне. За место в финале австриец сыграет с Андреем Рублевым.

«С первого матча я прекрасно себя чувствую на этом корте. Хороший контроль, приятная атмосфера – мне очень нравится здесь играть.

Рад, что к выходным продолжаю участие в турнире и могу пройти дальше. Это очень для меня, потому что я стараюсь подняться в рейтинге. Полуфиналы на уровне ATP очень в этом помогают».

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