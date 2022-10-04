Хачанов о победе над Кресси: «Он идет к сетке и на первой подаче, и на второй. Не было ритма, мы сыграли за матч всего шесть розыгрышей»

18-я ракетка мира прокомментировал победу над в первом круге в Астане (6:4, 7:6).

«C такими соперниками нечасто играешь, особенно сейчас. Он идет к сетке и на первой подаче, и на второй. Сегодня не было ритма, мы сыграли за матч всего шесть розыгрышей, и то на моей подаче. Но я даже был этому рад, потому что хоть как-то почувствовал ритм.

Ну да, это особая игра, в таких матчах надо готовиться к тай-брейкам. Очень рад, что мне удалась концовка, особенно последние три очка. В ключевой момент прошла обводка. Так что я доволен».

Также Хачанов ответил, с кем из участников турнира ему хотелось бы сыграть в первую очередь.

«Могу сказать, с кем в последнюю (смеется). Состав очень сильный, один из лучших на уровне 500. Очень приятно, что в Астане собрался такой звездный состав. Приближается конец года, все заряжены. Не знаю, с кем бы хотелось сыграть. Было бы здорово сыграть с топами на поздних стадиях», – цитирует Хачанова пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

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