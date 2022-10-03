Рейтинг ATP. Надаль – №2, у Хуслера, Руне, Музетти, Нишиоки, Сафиуллина рейтинговые рекорды

По итогам недели Рафаэль Надаль впервые с прошлого мая вернулся в топ-2.
Рейтинговые рекорды установили Марк-Андреа Хуслер и Хольгер Руне, разыгравшие титул в Софии, Лоренцо Музетти, сыгравший там в полуфинале, а также чемпион Сеула Йошихито Нишиока и полуфиналист Тель-Авива Роман Сафиуллин.
FedEx ATP Rankings
Положение на 3 октября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6740
|2 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5810
|3 (2)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5645
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|5065
|5 (5)
|Александр Зверев (Германия)
|5040
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4810
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|3820
|8 (8)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3445
|9 (9)
|Андрей Рублев (Россия)
|3345
|18 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|1990
|26 (31)
|Хольгер Руне (Дания)
|1461
|27 (30)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|1437
|39 (39)
|Аслан Карацев (Россия)
|1085
|41 (56)
|Йошихито Нишиока (Япония)
|1077
|64 (95)
|Марк-Андреа Хуслер (Швейцария)
|784
|92 (104)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|586
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