Рейтинг ATP. Надаль – №2, у Хуслера, Руне, Музетти, Нишиоки, Сафиуллина рейтинговые рекорды

Теги Рафаэль Надаль рейтинги ATP Роман Сафиуллин Марк-Андреа Хуслер Лоренцо Музетти Хольгер Руне Теннис

По итогам недели Рафаэль Надаль впервые с прошлого мая вернулся в топ-2.

Рейтинговые рекорды установили Марк-Андреа Хуслер и Хольгер Руне, разыгравшие титул в Софии, Лоренцо Музетти, сыгравший там в полуфинале, а также чемпион Сеула Йошихито Нишиока и полуфиналист Тель-Авива Роман Сафиуллин. 

FedEx ATP Rankings

Положение на 3 октября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6740
2 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 5810
3 (2) Каспер Рууд (Норвегия)  5645
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 5065
5 (5) Александр Зверев (Германия) 5040
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4810
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 3820
8 (8) Кэмерон Норри (Великобритания) 3445
9 (9) Андрей Рублев (Россия) 3345
18 (18) Карен Хачанов (Россия) 1990
26 (31) Хольгер Руне (Дания) 1461
27 (30) Лоренцо Музетти (Италия) 1437
39 (39) Аслан Карацев (Россия) 1085
41 (56) Йошихито Нишиока (Япония) 1077
64 (95) Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) 784
92 (104) Роман Сафиуллин (Россия) 586

 

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