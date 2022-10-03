Рейтинг ATP. Надаль – №2, у Хуслера, Руне, Музетти, Нишиоки, Сафиуллина рейтинговые рекорды

По итогам недели Рафаэль Надаль впервые с прошлого мая вернулся в топ-2.

Рейтинговые рекорды установили Марк-Андреа Хуслер и Хольгер Руне, разыгравшие титул в Софии, Лоренцо Музетти, сыгравший там в полуфинале, а также чемпион Сеула Йошихито Нишиока и полуфиналист Тель-Авива Роман Сафиуллин.

FedEx ATP Rankings

Положение на 3 октября 2022

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