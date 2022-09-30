Джокович о том, как хочет завершить карьеру: «Присутствие главных соперников добавит важности моменту и сделает его более особенным»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович рассказал, как хочет уйти из тенниса.

«Я бы хотел, чтобы все мои главные соперники были там. Потому что это добавит важности моменту и сделает его более особенным.

Мы с Надалем провели друг с другом больше матчей, чем кто бы то ни было в истории тенниса.

Наше соперничество уникально и все еще продолжается. Надеюсь, у нас еще будет шанс снова сыграть друг с другом».

В личных встречах Джокович ведет у Надаля 30:29.

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