Дядя Джоковича: «Испытание в Австралии только продлило его карьеру. Вместо того, чтобы уйти через 3-4 года, он поиграет еще 5-6 лет»

Дядя Новака Джоковича Горан высказался о проблемах, с которыми 21-кратный чемпион «Больших шлемов» столкнулся в этом сезоне.

«Этот год получился непростым для Новака, но он продолжает идти вперед. Я уверен, что после всего, что он пережил, он станет сильнее.

Новак – независимая личность. Он знает, кто он такой. Новак знает, чего он хочет.

Испытание, через которое он прошел в этом году в Австралии, только продлило его карьеру. Вместо того, чтобы уйти из тенниса через 3-4 года, он поиграет еще 5-6 лет. Он дает отдых своему организму».

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