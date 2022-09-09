Мария Шарапова: «В прошлом году сказала Серене: «Не хочу обижать нынешнее поколение, но ты настолько лучше. Ты должна играть»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс. Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» сегодня побывала на и на 10 минут пришла в эфир .

«Было потрясающе увидеть выступление Серены и ее доблесть и благородную цепкость, которые она пронесла через всю карьеру.

Мы с ней общались на Met Gala в прошлом году, и я сказала: «Не хочу обижать нынешнее поколение, но ты настолько лучше. Ты должна играть». И я рада, что здесь у нее был шанс», – сказала Шарапова, уступающая американке 2:20 в личных встречах.

Шарапова и Серена соперничали 15 лет, ссорились из-за бойфрендов и автобиографии. А теперь неожиданно подружились

Великая карьера Серены Уильямс на одной картинке: 23 «Больших шлема», $94 млн призовых и многое-многое другое

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