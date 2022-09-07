Хачанов о том, что трибуны болели за Кириоса в их матче: «Я был к этому готов. Меня это не расстраивает»

Карен Хачанов прокомментировал то, что трибуны болели за Ника Кириоса в их матче на US Open (7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4).
«Я был к этому готов. Ожидал, что трибуны в основном будут за него, для многих он фаворит. Меня это не расстраивает.
И в 2018-м я играл с Рафой. Там было примерно так же (улыбается). Я знал, чего ожидать. Знал, что мне нужно делать, как серьезно нужно сосредотачиваться.
Нужно было провести хороший матч. Это я и сделал».
Карен Хачанов! Ворвался в полуфинал US Open, обыграв Кириоса. Рассказываем, в чем он блистал
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