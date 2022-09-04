Тиафу о том, что бы изменил в теннисе: «Разрешил бы зрителям двигаться и говорить. Все остальное прикольно»

26-я ракетка мира ответил на вопрос, что бы изменил в теннисе.

«Наверное, отношение к зрителям. Всех бесит, что люди разговаривают и все такое. Я разрешил бы зрителям двигаться и говорить, немного изменил бы правила. В баскетболе и других видах спорта на матчи приходят дети. Это развлечение, можно разговаривать и так далее.

Конечно, в теннисе с этим сложнее. Нужна концентрация. Но мне кажется, это помогло бы привлечь молодых болельщиков.

Наверное, это мое главное замечание. Некоторые игроки жалуются на зрителей на самой верхотуре. Тебя реально волнует то, что делает этот человек?

Все остальное прикольно. Думаю, когда люди приезжают сюда посмотреть теннис, им очень нравится».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе