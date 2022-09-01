Дрэйпер второй раз за месяц обыграл теннисиста топ-10. Оже-Альяссим теперь выпадет из десятки

20-летний во втором круге обыграл восьмую ракетку мира – 6:4, 6:4, 6:4.

Британец провел пятый матч против топ-10 и второй раз выиграл. Причем обе победы он одержал за последний месяц (в Торонто обыграл ).

Дрэйпер впервые играет в основной сетке US Open и впервые вышел в третий круг «Большого шлема». Дальше он встретится с .

Оже-Альяссим на защитил прошлогодний полуфинал и теперь опустится минимум на 12-ю строчку рейтинга.

А Дрэйпер, начавший сезон за пределами топ-250, после US Open дебютирует в топ-50.

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