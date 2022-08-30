Норри о том, что Пэр якобы не выкладывался в их матче: «Он яркий игрок и отличный парень. Но сегодня он играл слишком быстро»

10-я ракетка мира прокомментировал мнение, что не выкладывался в их матче на . Британец победил 6:0, 7:6, 6:0 за 96 минут.

– По-моему, он играл слишком быстро и допускал ошибки, которые обычно не допускает.

Сегодня было очень жарко. Может быть, к концу третьего сета он играл как можно быстрее. Может быть, жара его доконала.

Но второй сет был тяжелым. И он опасен. Так что я старался быть сосредоточенным.

– А для игры хорошо, когда теннисист, как нам показалось, не выкладывается?

– Не знаю. Можете его спросить.

Но мне было непросто, потому что он выглядит несобранным, но может выполнить пару хороших ударов, пару мощных приемов. В третьем сете он пару раз вел 30:0 и 30:15 на моей подаче, и в такой ситуации он очень опасен.

По-моему, он яркий игрок и отличный парень. Но сегодня он играл слишком быстро. А я просто вышел и выполнил свою работу.

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